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В правительстве оценили многомиллиардный штраф за разлив топлива в Норильске

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Многомиллиардный штраф в связи с разливом топлива в Норильске демонстрирует готовность Росприроднадзора реагировать на подобные ситуации должным образом. Так оценила соответствующее судебное решение вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает ТАСС во вторник, 10 августа.

«Это судебное решение прямое доказательство тому, что ни одно нарушение в сфере экологии не останется без должного реагирования», — отметила она.

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Ранее суд взыскал с «Норникеля» из-за аварии на ТЭЦ 146 миллиардов рублей. Таким образом был частично удовлетворен рекордный иск Росприроднадзора на сумму около 148 миллиардов рублей.

Авария произошла в конце мая 2020 года. Один из топливных резервуаров на норильской ТЭЦ-3, который принадлежал дочерней компании «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации вылилось свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов.

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