Средства от штрафа за аварию на ТЭЦ в Норильске вложат в Арктику

Средства, которые компания «Норникель» выплатила за аварию на ТЭЦ в Норильске в качестве штрафа, в том числе направят на ликвидацию загрязнений в Арктике. Об этом сообщил начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Владимир Чернышев, передает ТАСС.

По его словам, Арктическая зона включает в себя объекты, которые активно развивались в свое время. Однако на экологическую составляющую обращали недостаточно внимания, уточнил специалист Росприроднадзора.

«Есть поручение правительства о том, что большая часть средств, которые были оплачены компанией, должна пойти на ликвидацию всевозможных последствий, в том числе на ранее накопленного вреда не только этой компанией, но и другими компаниями», — отметил Чернышев.

Он добавил, что компания еще не представляла документацию в ведомство по этим проектам.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, который принадлежал дочерней компании «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов.