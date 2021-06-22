Медведев заявил о необходимости Арктического совета

Необходимо сохранить Арктический совет для принятия стратегически важных решений в регионе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, представительство России в Арктическом совете позволяет продвигать инициативы, которые связаны с защитой своих интересов и с взаимовыгодным сотрудничеством с заинтересованными государствами.

«Эту площадку нужно использовать, развивать конструктивные отношения со странами — членами, с наблюдателями Арктического совета, исходя как раз из критериев того членства, которое существует», — добавил Медведев.

Кроме того, зампредседателя Совета безопасности выразил признательность партнерам, которые готовы сотрудничать с Россией ради стабильного и устойчивого развития Арктики.

Ранее Медведев заявил о попытках ослабить Россию в Арктике. По его словам, некоторые страны стремятся нарастить свою военную активность и усиливают давление антироссийских санкций. Кроме того, он добавил, что Москва стремится сохранить арктическую зону территорией мира и партнерства.