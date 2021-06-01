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Россия объяснила восстановление военных объектов в Арктике

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Фото: Pixabay

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в беседе с РИА Новости объяснил, зачем Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике.

По его словам, меры России по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность России на арктическом направлении.

Кроме того, дипломат уточнил, что в Арктической зоне производятся свыше десяти процентов ВВП и более двадцати процентов экспорта России.

Москва также рассчитывает создать безопасные условия для реализации масштабных экономических проектов и обеспечить поступательное социально-экономического развития Арктической зоны, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в арктическом регионе повысилась интенсивность службы российских пограничников. Новые меры по наблюдению за границей внесли из-за роста экономической деятельности России в Арктике. Первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов рассказал, что защита интересов в Арктике связана с национальной морской политикой, которую государство осуществляет в рамках программ по развитию региона.

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