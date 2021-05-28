В Арктике усилили наблюдение за границей

В арктическом регионе повысилась интенсивность службы российских пограничников. Новые меры по наблюдению за границей внесли из-за роста экономической деятельности России в Арктике. Об этом рассказал первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов, передает РИА Новости.

По его словам, защита интересов в Арктике связана с национальной морской политикой, которую государство осуществляет в рамках программ по развитию региона. Погранслужба сформировала систему мониторинга и анализа той обстановки, что наблюдается в арктической зоне.

Увеличение экономической деятельности в Арктике связана с интенсивным ростом транспортировки сырья по Северному морскому пути, развитием инфраструктуры и строительством объектов нефтегазовых месторождений. Увеличение судоходства на 16 процентов требует от пограничников усиления контроля и внесения коррективов в службе. Было организовано патрулирование рыбных районов Карского и Берингова морей, архипелага Шпицберген, транспортных коммуникаций и регулирование Комиссии по рыболовству в северно-восточной Атлантике. Все это осуществляется с использованием пограничных кораблей и авиации ФСБ России, пишет РИА Новости

«Регулярно организуем, проводим и принимаем участие в совместных антитеррористических и поисково-спасательных учениях. Сопровождаем развитие Северного морского пути, участвуем в обеспечении безопасности судоходства, разведки и эксплуатации энергетических ресурсов», — рассказал Кулешов.

Ранее МИД России заявил о росте военной активности в Арктике со стороны неарктических государств. Николай Корчунов отметил, что западные страны постоянно проводят в арктической зоне антироссийские учения.