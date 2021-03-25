Медведев заявил о попытках ослабить Россию в Арктике

Отдельные государства пытаются ослабить позиции России в Арктике, при этом Москва стремится сохранить эту зону территорией мира и партнерства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Решая задачи по развитию Арктики, мы стремимся сохранить ее как территорию мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства», — сказал он на заседании комиссии СБ по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

При этом, по его словам, некоторые страны стремятся нарастить свою военную активность и усиливают давление антироссийских санкций. Медведев отметил, что России следует развивать отношения с государствами, которые готовы к конструктивному сотрудничеству, в том числе в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

«Важно максимально использовать этот формат для продвижения инициатив России в Арктике, защиты наших национальных интересов», — добавил замглавы Совбеза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Россия наращивает присутствие в Арктике, поэтому альянс усилил активность в регионе.