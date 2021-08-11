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В РАН назвали причину разлива нефти в море возле Новороссийска

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Фото: Unsplash

Причиной разлива нефти в море возле Новороссийска стал шторм. Ее назвал научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук (РАН) Андрей Костяной, передает РИА Новости.

«Был отжимной ветер от берега в сторону моря. Поэтому и вид такой (у пятна — прим. «Ленты.ру») — от берега вытянут в море», — уточнил специалист.

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По его словам, за пять часов до снимка, полученного из космоса, пятно было примерно 35 квадратных километров, а потом превратилось в 80 квадратных километров. Уход пятна нефтепродуктов в море спас берег от загрязнения, заключил Костяной.

Инцидент произошел 7 августа. По информации ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально сообщалось о разливе площадью в 200 квадратных метров, однако потом появилась информация, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

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