Выросший в 400 тысяч раз разлив нефти под Новороссийском показали из космоса

Разлив нефти под Новороссийском, который вырос в 400 тысяч раз, показали из космоса. Соответствующий спутниковый снимок опубликован на сайте пресс-центра Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«В ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива этот нефтяной разлив был обнаружен на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1», — говорится в пресс-релизе ИКИ РАН.

На снимке видно темное нефтяное пятно, которое, по сообщениям пресс-службы, вытянуто от берега в открытое море на расстояние в 19 километров.

Инцидент произошел 7 августа. По сообщениям ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально сообщалось о разливе площадью в 200 квадратных метров, однако потом появилась информация, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.