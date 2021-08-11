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200-метровый разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз больше

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Кадр: @_svetlana__radionova_

Разлив нефти у Новороссийска, который произошел 7 августа, оказался в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее, — 80 квадратных километров против 200 квадратных метров. Это показала спутниковая съемка.

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«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», — говорится на сайте Института космических исследований РАН.

Ранее ТАСС сообщал, что причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Объем разлива, по информации агентства, составил около 12 кубометров.

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