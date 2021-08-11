Назван срок исчезновения нефтяного пятна возле Новороссийска

В РАН заявили, что нефтяное пятно возле Новороссийска исчезнет к концу дня

Нефтяное пятно возле Новороссийска, образовавшееся 7 августа, сможет практически исчезнуть к концу дня. Такой срок назвал главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил, что легкие фракции нефти достаточно быстро испаряются на солнце. «Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут», — уточнил специалист.

Костяной добавил, что точный срок можно будет назвать после изучения спутникового снимка. За четверо суток все должно полностью исчезнуть, заключил он.

Инцидент произошел 7 августа. По информации ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально сообщалось о разливе площадью 200 квадратных метров, но потом появились сведения, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.