В правительстве поручили оценить масштаб разлива нефти под Новороссийском

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском. Об этом сообщает ТАСС.

«Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива», — рассказали в пресс-службе вице-премьера.

Также Абрамченко поручила Росприроднадзору проконтролировать ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.

Инцидент произошел 7 августа. По сообщениям ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально сообщалось о разливе площадью 200 квадратных метров, однако потом появилась информация, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.