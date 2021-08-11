Россияне пожаловались Грете Тунберг на массовое отравление ядами

Жители поселка Зарождение в Краснодарском крае пожаловались Грете Тунберг на массовое бедствие населения из-за использования опасных ядов в сельском хозяйстве. Видеообращение с просьбой помочь россияне отправили шведской экоактивистке через Instagram, пишет «Газета.ru».

Население борется с фермерами, которые используют токсичные химикаты в обработке посадок. Обращение к властям, в правоохранительные органы не помогло уладить ситуацию. Люди страдают от головных болей, испытывают тошноту и жжение в глазах, у некоторых реакция на химикаты проявляется в виде сыпи на теле. Перечисленные симптомы жители Зарождения связывают именно с отравлением пестицидами и инсектицидами.

«На нас никто не обращает внимания, поэтому мы используем все доступные методы. Написали письмо Грете Тунберг, сняли ей видео», — сообщила журналистам местная жительница Екатерина Шульга. По рассказам женщины, на видео 11-летний мальчик из поселка Зарождение говорит, что «яды и химикаты распыляют рядом с домами жителей».

Едкий запах от удобрений население терпит уже около пяти лет каждый сельскохозяйственный сезон, который продолжается с начала марта и до поздней осени. Ранее в воде поселка выявили гамма-изомер гексахлорциклогексана (ГХЦГ, пестицид), а в почве — дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ, инсектицид), добавила Шульга.

В августе Тунберг снялась для Vogue и обвинила в загрязнении природы представителей модной индустрии. Согласно данным ООН, модные дома и производители аксессуаров находятся на втором месте среди других промышленных предприятий, губительно воздействующих на окружающую среду. В частности, на выпуск одежды тратится ежегодно 93 миллиарда кубометров воды, которых хватило бы для жизнеобеспечения пяти миллионов человек.