Грета Тунберг снялась для Vogue и обвинила моду в загрязнении природы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для обложки скандинавской версии издания Vogue и раскритиковала индустрию моды. Об этом сообщает BBC.

На размещенных в Instagram журнала кадрах 18-летняя знаменитость позирует в лесу вместе с лошадьми. Ее запечатлели в бежевом костюме, состоящем из свитера и брюк, и тренче длины макси того же цвета. Тунберг также засняли в белом джемпере и объемном разноцветном кардигане.

Известно, что в интервью Vogue активистка обвинила представителей модной индустрии в загрязнении окружающей среды. Так, по данным Организации Объединенных Наций (ООН), модная индустрия находится на втором месте среди промышленностей, которые оказывают негативное влияние на природу.

Отмечается, что ежегодно производства одежды используют около 93 миллиардов кубометров воды — этого достаточно для обеспечения жизнедеятельности пяти миллионов человек. Помимо этого, отрасль выбрасывает в атмосферу восемь процентов углекислого газа от общего объема выбросов в мире.

Тунберг также заявила, что большинство брендов вводят потребителей в заблуждение относительно экологических достоинств своего продукта. Активистка подчеркнула, что в последний раз покупала одежду три года назад в секонд-хенде. «Я просто одалживаю вещи у знакомых», — заверила она.

В мае женщины носили одну и ту же одежду 100 дней и поделились опытом. Согласно материалу, участницы челленджа должны были приобрести любое платье из ассортимента марки стоимостью 13 фунтов стерлингов (1300 рублей) и носить его 100 дней подряд. Женщинам было запрещено менять его на другую одежду, независимо от погодных условий или каких либо-других внешних факторов. При этом для чистоты эксперимента они должны были ежедневно присылать фотоотчет.