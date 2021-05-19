Женщины носили одну и ту же одежду 100 дней и поделились опытом

Женщины приняли участие в 100-дневном эксперименте международной компании по производству экологически чистой одежды Wool& и поделились впечатлениями. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, участницы челленджа должны были приобрести любое платье из ассортимента марки стоимостью 13 фунтов стерлингов (1300 рублей) и носить его 100 дней подряд. Женщинам было запрещено менять его на другую одежду, независимо от погодных условий или каких либо-других внешних факторов. При этом, для чистоты эксперимента, они должны были ежедневно присылать фотоотчет. При успешном выполнении задания компания пообещала подарить им 70 фунтов стерлингов на шопинг в Wool&.

Поучаствовать в челлендже вызвалась 55-летний исполнительный директор неназванной благотворительной организации по охране психического здоровья Элисон Кэирнс (Alison Cairns). По словам героини материала, ей было комфортно находиться в одном и том же платье на протяжении первых 29 дней, однако после этого ей стало сложно.

«К 30-му дню я была сыта им по горло. Носить это платье стало привычкой как чистить зубы», — призналась она. Кэиринс добавила, что за все время испытания она стирала наряд раз в три недели. «На 101 день я проснулась, и, не думая, снова надела это платье. Оно словно стало моей рабочей униформой. На выигранные деньги я купила такой же сарафан. Теперь это мой новый стиль», — подчеркнула женщина.

Другая участница эксперимента, 27-летняя врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Холли Сомерклауд (Holly Somercloud), призналась, что ношение одной и той же вещи на протяжении долгого времени упростило ей жизнь.

«Мне понравилось, что по утрам мне не нужно было задумываться о том, что надеть. Я ходила в нем везде — по магазинам, в походы и даже на светские мероприятия. К 70-му дню на ткани появились небольшие дырочки, но я быстро их зашила. Через 100 дней я с радостью начала носить другую одежду, однако я все еще иногда надеваю то самое платье. Это был интересный опыт», — поделилась девушка.

Помимо этого, в 100-дневном челлендже приняла участие 38-летняя управляющая свадебного агентства в Северном Йоркшире Шарлотта Лэнд (Charlotte Land). «Этот эксперимент показал мне, что окружающие вообще не замечают, что носят другие люди изо дня в день. Также я поняла, что мой гардероб полон одежды, которая мне не нужна. Мне немного стыдно, но за все время я постирала платье всего один раз! Когда челлендж закончится, я продолжу носить этот наряд. Мне нравится, что я перестала тратить время на размышления при выборе наряда на день. Надеюсь, что такой подход к одежде останется со мной навсегда», — отметила англичанка.

В сентябре женщины почувствовали себя неполноценными из-за слишком маленьких размеров одежды люксовых брендов. Стилистка Франческа Бернс (Francesca Burns) опубликовала в своем Instagram фото «крошечной» девушки, которая, по ее словам, изо всех сил пыталась втиснуться в пару брюк своего размера от люксового французского бренда Celine. Обнаружив, что большинство образцов из коллекции Celine не подходят моделям на ее съемках, стилистка удивилась и решила опубликовать пост в соцсетях.