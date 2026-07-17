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Силовые структуры
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15:38, 17 июля 2026Силовые структуры

Россиянин в подмосковном поселке напал на девушку и изнасиловал

В Москве установили причастного к изнасилованию и ограблению девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве установили причастного к изнасилованию и ограблению девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 131 («Изнасилование») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, вечером 14 июля 2003 года мужчина, находясь на территории поселка Полиомелит Ленинского района, напал на незнакомую девушку и, угрожая расправой, изнасиловал ее. После этого похитил деньги и скрылся с места преступления.

Сразу установить фигуранта не удалось. В ходе слаженной работы следователей и криминалистов столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными сотрудниками полиции были тщательно проанализированы материалы уголовного дела, дополнительно допрошены свидетели, а также проведены сложные судебные экспертизы.
 
В результате удалось установить причастность уроженца Московской области, отбывающего наказание за совершение серии квартирных краж. Он написал явку с повинной и сознался в содеянном.
 
Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, а также на установление иных преступлений.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал спящую несовершеннолетнюю сестру своей жены.

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