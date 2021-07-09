Экономика Великобритании пострадала из-за всеобщего дефицита

ВВП Великобритании вырос в мае на 0,8 процента вместо прогнозируемых полутора процентов. Одной из причин замедления стал спад в производстве автомобилей, вызванный всеобщим дефицитом компьютерных чипов, пишет The Guardian. Недостаток машин также привел к снижению темпов роста в обрабатывающей промышленности.

Выпуск транспортного оборудования сократился на 16,5 процента, что стало наибольшим падением с апреля 2020 года. Кроме того, второй месяц подряд на 0,8 процента снизился строительный сектор, в том числе, из-за нехватки древесины и остановки строительных проектов.

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Несмотря на замедление, ВВП Великобритании растет четвертый месяц подряд, в основном за счет возобновления работы магазинов, баров и ресторанов, открытых после ослабления антиковидных ограничений. Рост в сфере услуг в мае составил 37,1 процента. Однако летом ВВП продолжит замедление, считает экономист Сэмюэл Томбс. «Рост числа заболевших коронавирусом приведет к тому, что люди буду чаще работать удаленно и реже посещать магазины, кафе, бары, а 10-дневная самоизоляция для прибывших в страну ограничит приток рабочей силы», — отметил эксперт.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что сохранить положительную динамику в последние месяцы удалось благодаря государственной поддержке. Бизнес и предприятия получили кредиты, в некоторых сферах власти снизили ставку НДС.

Ранее Великобритания столкнулась с самым острым за более чем 20 лет дефицитом кадров, особенно в сфере услуг. Из-за пандемии и брекзита в стране не хватает поваров, уборщиков и работников складов.

В середине мая японская компания Nissan сократила годовое производство автомобилей на полмиллиона штук из-за малого количества чипов на мировом рынке.