Британия столкнулась с беспрецедентной проблемой

Восстановление экономики Британии в августе резко замедлилось, свидетельствует предварительный составной индекс деловой активности Purchasing Managers' Index (PMI). Показатель снизился третий раз подряд, упав до 55,3 пункта по сравнению с 59,2 пункта в июле. Это минимальный уровень с февраля, сообщает Reuters.

Трудности, с которыми столкнулась страна, объясняются беспрецедентной нехваткой рабочей силы и материалов. Темпы роста при этом по-прежнему несколько выше допандемийных, однако специалисты IHS Markit, которая подсчитывает индекс, полагают, что восстановление явно замедляется после успехов второго квартала. Снижение PMI обусловлено преимущественно проблемами сферы услуг, ключевой для экономики Великобритании.

«Несмотря на то что меры по сдерживанию коронавируса стали наименее строгими с начала пандемии, рост числа заражений сдерживает траты, особенно потребительские, и бьет по росту из-за ухудшения ситуации с рабочей силой и проблем с поставками», — сказал главный бизнес-экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Компании в Великобритании жалуются на то, что требования о самоизоляции для людей, которые контактировали с заболевшими, создали трудности с поиском персонала. Эти ограничения были сняты для полностью вакцинированных граждан с 13 августа. «Некоторые предприятия считают, что найти сотрудников трудно. Учитывая, что сбои в цепочках поставок сохраняются, инфляционное давление по-прежнему вызывает беспокойство, хотя темпы роста индекса потребительских цен в июле смягчились», — объяснил экономист Lloyds Bank Рис Герберт.

В июле трудности с поставками, обусловленные антикоронавирусными мерами, привели к риску дефицита продуктов в британских магазинах. Тогда супермаркетам не удавалось полноценно заполнять полки из-за нехватки рабочей силы — сотни тысяч сотрудников были вынуждены уйти на изоляцию по требованию специального официального приложения, отслеживающего контакты с заболевшими. В августе властям пришлось просить помощи с развозом продуктов у вооруженных сил.