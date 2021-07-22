Великобритания столкнулась с внезапной угрозой нехватки еды

Британские супермаркеты и представители оптовой торговли 22 июля столкнулись с трудностями в обеспечении стабильных поставок продуктов. Это произошло из-за нехватки рабочей силы — сотни тысяч сотрудников вынуждены были уйти на изоляцию по требованию специального официального приложения, отслеживающего контакты с заболевшими. Теперь жители Великобритании напуганы угрозой нехваткой еды, пишет Reuters.

Внезапное сокращение штата привело к хаосу в работе транспортных компаний, супермаркетов, сектора гостеприимства и производства. Во второй по размеру сети супермаркетов в стране Sainsbury's сказали, что в целом покупатели смогут найти в их магазинах нужные товары, но, возможно, не любого бренда. Сети супермаркетов Iceland пришлось закрыть часть магазинов, а BP — часть своих заправок из-за нехватки топлива. Организация, представляющая интересы мясной индустрии, накануне заявила, что поставки продуктов в стране оказались «на грани краха» из-за нехватки работников.

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Местные газеты опубликовали на первых полосах фото опустевших полок в супермаркетах. Корреспонденты Reuters заметили, что в лондонских магазинах товары были доступны, но где-то не хватало воды, напитков, некоторых мясных продуктов. В правительстве заявили, что обеспокоены ситуацией и следят за ней.

Число заражений в Британии росло в течение месяца, 21 июля было отмечено более 44 тысяч новых случаев. При этом 19 июля были сняты последние ограничения в части королевства, в Англии, но власти предложили жителям специальное приложение, которое должно помешать распространению вируса. Оно отправляет пользователей на карантин, когда они получают уведомление о контакте с больными. Поскольку число заражений высоко, то такие требования касаются значительного числа людей. Из-за этого на день закрывалась даже ветка лондонского метрополитена, поскольку изолироваться пришлось ряду сотрудников.