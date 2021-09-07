Новую политику Китая назвали ловушкой для населения

Аналитик Bloomberg Мэтью Брукер утверждает, что китайская политика «общего процветания» приведет к ограничению роста доходов населения, заключив граждан в «ловушке» среднего класса.

Власти преподнесли новый экономический курс как комплекс усилий по сокращению неравенства и обеспечению «умеренного благосостояния для всех». При этом Китай, несмотря на активный рост экономики, уже несколько лет не может войти в ряды стран с высокими доходами. В 2012 году Всемирный банк и исследовательский центр развития при государственном совете Китая выпустили отчет, где посоветовали правительству ряд мер для избежания «ловушки среднего дохода» и увеличения заработка граждан. Тогда президент Всемирного банка Роберт Зеллик называл модель роста экономики страны «неустойчивой». Мэтью Брукер резюмирует предложенные в отчете реформы следующим образом: «больше рынков, меньше назойливого правительства».

Термин «ловушка среднего дохода» описывает экономическую тенденцию страны к застою на определенном уровне развития. При этом зарплаты повышаются, а рост производительности труда замедляется. Лишь очень ограниченный круг граждан может достичь значительного повышения заработка. Экономика страны перестает развиваться и в конечном итоге рост ВВП останавливается после достижения среднего уровня доходов.

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В 2013 председателем КНР стал Си Цзиньпин, взяв на себя большую роль в управлении экономикой, несмотря на отсутствие соответствующего образования. Си всегда высоко ставил коммунистическую идеологию, и ослабление контроля над рынком не входило в его планы. В 2021 году глава Китая пошел на решительные меры. В своих выступлениях Си начал активно использовать риторику «общего процветания», осуждая чрезмерно высокий заработок, а также нанес удар по технологическим гигантам страны с помощью усиления госрегулирования.

Однако аналитик Bloomberg назвал новый экономический курс партии «бессильными конвульсиями перед лицом неизбежной судьбы». Мировая история показывает, что роль государства в экономике должна сокращаться по мере роста рынков. При активном увеличении ВВП экономика становится слишком сложной для командно-административного управления узким кругом чиновников. Прозрачные, предсказуемые и справедливые законы позволяют рыночным силам взять на себя регулировку этой системы, чтобы повышать ее эффективность и обеспечивать процветание инноваций. Уступка со стороны властей необходима, когда стране грозит «ловушка среднего дохода». Южная Корея и Тайвань, став богаче и оказавшись перед аналогичной проблемой, перешли от авторитарной политической системы к демократической. Почти все крупнейшие экономики мира сформировались в условиях демократии.

Аналитик настаивает, что контроль со стороны правительства в Китае был нужен, когда был полезен — однако партия до сих пор остается превыше всего. Показательные меры, такие как принуждение технологических корпораций к благотворительным пожертвованиям и давление на уклоняющихся от налогов знаменитостей, не приведут к реальному сокращению неравенства.

Мэтью Брукер предлагает несколько решений, которые могли бы помочь КПК возобновить рост экономики. Прежде всего, правительству следует развивать системы пенсионного и социального обеспечения, изменить порядок регистрации домохозяйств, ущемляющий сельских мигрантов, ввести регулярный налог на имущество, а также модернизировать систему прав землепользования, чтобы фермеры получали справедливую компенсацию, когда местные власти отбирают их владения для застройки. Эти реформы позволят уменьшить разрыв в благосостоянии и вместе с тем станут основой для дальнейшего роста доходов.