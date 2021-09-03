Главу Alibaba заподозрили в кумовстве

В китайских соцсетях заподозрили основателя Alibaba Джека Ма в предоставлении привилегий своим знаменитым друзьям при покупке акций компании. Подобные обвинения стали обсуждаться в интернете на фоне нового курса правительства на «общее процветание». Кумовство среди бизнесменов не вписывается в эту риторику. На деятельность друзей Ма из индустрии развлечений накладывают ограничения и штрафы, пишет Bloomberg.

Публичность Джека Ма давно беспокоит китайские власти. В 2020 году председатель КНР Си Цзиньпин лично отозвал IPO акций Ant Group после того, как миллиардер раскритиковал государственные банки. В апреле этого года Alibaba Group был оштрафован на рекордные 2,8 миллиарда долларов по результатам антимонопольного расследования. В 2021 году акции гиганта Alibaba пострадали даже больше, чем ценные бумаги ее конкурентов в сфере электронной коммерции.

Приобретя некоторую известность, Джек Ма постарался привлечь к себе больше внимания широкой общественности с помощью индустрии развлечений и обзавестись знакомствами с китайскими селебрити. Кроме того, его компания Alibaba Pictures Group вложила миллионы долларов в частные киностудии. Но теперь Ма придется заплатить за свое стремление к публичности. Некоторые из его «гламурных» партнеров и друзей оказались под прицелом. Си Цзиньпин 17 августа заявил о необходимости достичь «общего процветания» в стране, что подразумевает экономическое равенство всего населения, сокращение «чрезмерно высоких доходов» и принуждение богатых «возвратиться в общество». В связи с новой риторикой властей в соцсетях начали активно обсуждать вопрос, почему определенный круг людей получил привилегированный доступ к первым инвестициям в самый ценный финтех-гигант страны.

Последней жертвой властей из числа «приближенных» миллиардера стала актриса Чжао Вэй, прославившаяся в конце 1990-х благодаря роли в популярном китайском сериале «Моя прекрасная принцесса». Чжао является богатой бизнес-леди, которая заработала свое состояние за счет инвестиций. Самым успешным ее вложением стало раннее приобретение доли в Alibaba Pictures в 2014 году. А в 2015 году ее муж Хуан Юлун заключил с Джеком Ма сделку с частным акционерным капиталом. На прошлой неделе многие главные работы звезды были удалены с популярных стриминговых сайтов, таких как Tencent Video. В 2017 году Китай запретил ей торговать акциями на пять лет из-за ее участия в неудачной сделке. Если бы Ant, дочерняя компания Alibaba, вышла на IPO, семья актрисы стала бы еще богаче. Мать Чжао была акционером двух частных инвестиционных компаний, которые вложили в Ant 60 миллиардов долларов. Эти фирмы в конечном счете оказались под контролем Yunfeng Capital, основанной Джеком Ма и китайским актером Дэвидом Ю.

Среди друзей-инвесторов Ма есть и другие яркие персоны. Предметом обсуждения в соцсетях также стали деловые и дружеские отношения миллиардера с другим состоятельным бизнесменом, Ма Цянь Фенглей по прозвищу Цянь Дуодуо (что можно перевести как «много денег»). Как и мать актрисы Чжао, Цянь был акционером трех из пяти частных инвестиционных компаний, связанных с Yunfeng, и начал инвестировать в Ant одним из первых.

Пристальное внимание властей к знаменитостям можно связать и с недавно начатой борьбой против так называемой «фан-культуры» в стране. Правительство назвало «токсичной» одержимость граждан образом жизни знаменитостей. Фан-группы в соцсетях, посвященные различным медийным персонам Китая, разрослись до небывалых масштабов, и интерес пользователей все больше монетизируется. Газета The Paper прогнозирует, что к 2022 году капитализация «экономики идолов» в стране достигнет 21,59 миллиарда долларов. Видя эти процессы, китайские власти запретили интернет-платформам публиковать рейтинги популярности селебрити и начали регулировать продажу сувениров для фанатов с изображением кумиров.