Китай придумал новые меры давления на техногигантов

Председатель КНР Си Цзиньпин провел заседание, на котором были одобрены новые меры властей, направленные на изменения в экономической сфере. Они должны помогать в борьбе с монополиями и способствовать формированию стратегических запасов, а также помочь противостоять загрязнению окружающей среды, пишет Bloomberg.

По данным Bloomberg, ранее ужесточение антимонопольного регулирования, важность которого Си Цзиньпин отметил отдельно, уже привело к давлению на техногигантов и в последний год стоило компаниям огромных потерь.

Центральный комитет партии 31 августа провел заседание, посвященное усилению реформ для по повышения качества жизни в стране. Официальное китайское информагентство «Синьхуа» со ссылкой на Си Цзиньпина сообщило, что новые правила являются «неотъемлемым условием для улучшения социалистической рыночной экономической системы». В агентстве добавили, что эти изменения создадут равные условия для бизнеса, принесут пользу потребителям и будут способствовать «качественному развитию и общему процветанию». На встрече также приказали чиновникам «призывать компании подчиняться руководству партии».

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Председатель партии и чиновники обсудили и другие экономические меры. Так, власти нацелены оптимизировать управление запасами «для защиты от основных рисков», а кроме того, было решено усилить контроль над деятельностью чиновников, чтобы предотвратить злоупотребление административной властью для ограничения конкуренции. Правоохранительным органам было поручено уделять особо внимание платформенной экономике (онлайн-системам, обеспечивающим взаимодействие между пользователями), технологическим инновациям и информационной безопасности. Си также выразил обеспокоенность экологической ситуацией в стране и призвал строго контролировать заводы-загрязнители, которые потребляют большое количество энергии.

Китайские власти расширяют репрессии против технологических гигантов страны, таких как Alibaba, из-за их растущего масштаба и влияния. Крупнейшая платформа по доставке еды Meituan заявила об угрозе больших штрафов из-за антимонопольного расследования ее операций. К 24 августа акции китайских технокомпаний подорожали в среднем на 8-15 процентов на фоне ожидания замедления темпов госрегулирования бизнеса. Однако эти прогнозы не оправдались.

Среди уже действующих мер, сказывающихся на крупнейших игроках китайского рынка, — новые условия выхода на американские биржи и атака на рынок видеоигр и дополнительного онлайн-образования. Ограничения затронули не только техногигантов — пострадали косметические компании, интернет-аптеки и производители спиртных напитков.