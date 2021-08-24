Техногиганты оправились от ударов Китая

После рекордного падения из-за репрессий со стороны властей акции китайских технологических компаний взлетели в цене. Рекордный рост в 8-15 процентов связывают с более высокой, чем ожидалось, прибылью компании JD.com, а также ожидаемым замедлением темпов регулирования бизнеса со стороны Пекина. Об этом сообщает CNBC.

Техногиганты, которые ранее понесли многомиллиардные потери, частично оправились от ударов. На момент закрытия торгов акции компании Tencent выросли на 8,8 процента. Стоимость ценных бумаг Meituan подскочила на 13,5 процента. Акции Alibaba поднялись на 9,5 процента. Днем ранее акции JD.com взлетели почти на 15 процентов.

Руководство компании JD.com, акции которой выросли после отчета о превзошедшей ожидания прибыли во втором квартале, заявило, что после проведенного пересмотра и исправления недостатков JD соответствует требованиями китайских властей. Таким образом в компании уверены, что дальнейшее ужесточение регулированиями со стороны Пекина не повлияет на бизнес.

Материалы по теме Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно? Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?

Ранее в августе руководство Tencent предупредило о вероятности дальнейшего усиления мер по контролю со стороны правительства. Однако в компании также уверены, что она сможет соответствовать новым требованиям. Аналитик из инвестиционной компании Morningstar Лоррейн Тан подчеркивает, что большая часть законодательных ограничений для бизнеса в интернете уже определена. Аналитик назвал Alibaba и Tencent все еще конкурентоспособными, а инвестиции в эти компании — привлекательными.

Успех технологических гигантов поспособствовал оживлению на фондовом рынке. Индекс Hang Seng Tech, который отслеживает 30 крупнейших технокомпаний, зарегистрированных в Гонконге, вырос на семь процентов. Ранее в августе из-за репрессий со стороны китайских властей индекс обрушился на 20 процентов по сравнению с пиковыми значениями середины февраля.

Ранее сообщалось, что Пекин прорабатывает условия, согласно которым китайские компании смогут проводить IPO на американских биржах. Наиболее вероятный вариант — передача и надзора за персональными данными пользователей сторонним фирмам с государственным участием.

Репрессии затронули не только техногигантов. Во вторую волну пострадали косметические компании, интернет-аптеки и производители спиртных напитков. В государственных СМИ появились призывы к строгому регулированию названных сфер.

На фоне усиливающего давления китайских властей акции Alibaba обрушились на Гонконгской бирже до исторического минимума. А глава компании Tencent, лидирующей на китайском рынке видеоигр, потерял 14 миллиардов после того, как государственная газета сравнила игры с опиумом. Китай нанес удар по известному своей лояльностью бизнесмену, что подчеркивает нарастающий характер репрессивных мер.