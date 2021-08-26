Репрессии Пекина оставили китайцев без работы

Жестокие репрессии Пекина по регулированию профессиональной деятельности репетиторов увеличили давление на конкурентный рынок труда и усугубили существующую в стране проблему безработицы. В 2021 году китайские школы окончили рекордные 9,09 миллиона выпускников, что еще больше усугубляет ситуацию с нехваткой рабочих мест. Об этом сообщает CNBC.

Услуги репетиторов пользуются огромной популярностью у китайцев, поскольку родители ценят хорошее образование, а высокие оценки имеют решающее значение для профессиональных перспектив. В июле государственный совет Китая и Центральный комитет стали вводить новую репрессивную политику с неофициальным названием «двойное сокращение» («double reduction» policy). Она направлена на уменьшение разрастающегося сектора репетиторства, процветающего благодаря масштабному финансированию со стороны мировых инвесторов и постоянному увеличению расходов семей на образование. После принятия этих решений компании в одночасье потеряли крупные источники доходов. Многие сотрудники остались без работы.

Согласно отчету, опубликованному на сайте Zhaopin, в течение нескольких недель после принятия правительством новой политики количество соискателей с опытом работы в сфере образования увеличилось на 10,4 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем, при этом 51,7 процента среди них уже уволились с предыдущей работы. При этом количество вакансий в сфере образования снизилось. Наибольший спад наблюдался в столице Пекине — на 49 процента по сравнению с мартом.

Несоразмерно сильно пострадали женщины. В отчете говорится, что на них приходится три четверти соискателей в сфере образования. Наибольший рост безработных среди бывших сотрудников сферы образования был зафиксирован в возрастной категории до 25 лет. Уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет вырос до 16,2 процента в июле с 15,4 процента в июне, что намного выше общенационального уровня в 5,1 процента в городах.

Реформа образовательной индустрии в Китае может привести к всплеску безработицы среди молодежи. Эта отрасль давала работу многим выпускникам.