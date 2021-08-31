Китай задумал нанести еще один удар по интернет-гигантам

Китай задумал ужесточить надзор за такими компаниями электронной торговли, как интернет-гигант Alibaba Group и онлайн-ретейлер Pinduoduo, что станет еще одним ударом, нанесенным местному бизнесу после решений государства. Компании будут привлекать к ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщает Bloomberg со ссылкой на новый закон, выпущенный Государственным управлением по делам регулирования рынка.

Главными компаниями, попадающими под действие нового закона, стали Alibaba Group и Pinduoduo. В случае, если компании не справятся с серьезными нарушениями прав интеллектуальной собственности своими поставщиками, электронные операции компаний могут быть ограничены, также они могут потерять лицензии.

Pinduoduo был включен США в список Notorious Markets («печально известных рынков», то есть рынков, на которых регулярно нарушаются авторские права) за продажу пиратских и контрафактных товаров. В этом списке также состоит и Taobao (запущенный Alibaba Group маркетплейс). Китайские компании долгое время вели борьбу против обвинений США, но Pinduoduo и Taobao были повторно включены в список Notorious Markets.

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Проблемы Pinduoduo с правами на интеллектуальную собственность есть не только в США, но и в Китае. Документы из судов Шанхая говорят о сотнях судебных исков против компании в связи с нарушением авторских прав или регистрацией товарных знаков.

Соучредитель Alibaba Group Джек Ма обращал внимание на то, как тяжело компании избавиться от подделок и контрафактных товаров, ведь их качество и цены часто бывают лучше, чем у продуктов с маркировками и подтвержденными товарными знаками.

Рынки, включенные в список Notorious Markets, участвуют или способствуют контрафакту товарных знаков и пиратству в области авторских прав. За включение в список нет наказания, но этот список используется для поощрения иностранных компаний и стран к борьбе с пиратством и контрафактом. Китай стал одной из стран, в которой эта борьба только разворачивается.

Пекин также намерен идти по пути ужесточения законодательства в антимонопольной сфере. Соответствующие намерения уже поддержал председатель КНР Си Цзиньпин, писал Bloomberg. Ранее усиление антимонопольного регулирования, важность которого он отметил отдельно, уже привело к давлению на техногигантов и в последний год стоило компаниям огромных потерь.