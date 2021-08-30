Китай выбрал новую жертву для репрессий

Китайское правительство пообещало расправиться с неэффективными инвестиционными фондами. Как сообщает Reuters, новой жертвой репрессий со стороны властей станет отрасль стоимостью 60 триллионов юаней (9,28 триллиона долларов).

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Китай хочет перенаправить сбережения населения на финансирование инноваций и содействие восстановлению экономики. Менеджеры фондов должны тщательнее согласовывать свои интересы с инвесторами и воздерживаться от восхваления своих продуктов, считает председатель комиссии по регулированию ценных бумаг Китая И Хуэймань. «Китай поддерживает качественный рост своих рынков капитала, в том числе и развитие фондовой индустрии стоимостью в 60 триллионов юаней», — рассказал он. По его словам, правительство опубликует новые правила «в надлежащее время».

Несмотря на недавнюю чистку китайской индустрии инвестиционных фондов, в ней все еще много маленьких и слабых игроков, препятствующих высокоэффективному росту этого сектора, считает И Хуэймань. Также он рассказал, что некоторые менеджеры частных фондов незаконно присваивают средства клиентов. И Хуэймань призвал управляющих фондам выбрать приоритетом нужды и интересы клиентов, поскольку часто случается, что «фонды получают прибыть, а инвесторы — нет».

Последней жертвой китайских репрессий стал сектор IT. Технологическим компаниям с большой базой пользовательских персональных данных запретят выходить на IPO (первичное публичное размещение акций) за границей. Такое решение власти объяснили беспокойством о безопасности конфиденциальной информации.