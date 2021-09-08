Власти захотели получить с нового налога десятки миллиардов рублей

Российский бюджет от введения наднационального нового цифрового налога будет получать десятки миллиардов рублей ежегодно, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.
«По нашим скромным прикидкам это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет», — отметил он. Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сказал, что детальное описание модели цифрового налога для глобальных компаний в России может быть известно в ноябре.
Власти хотят брать с зарубежных IT-компании три процента с дохода, полученного от пользователей в России. Размер этого платежа стал ранее известен Forbes от источника в Минцифре. Эти деньги планируют направить на льготы для отечественных цифровых компаний. В европейских странах ставки по цифровому налогу варьируются в диапазоне от 1,5 процента (Польша) до 7,5 процента (Турция).
В июле более сотни стран одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций. 130 государств согласились на реформу, согласно которой минимальная ставка единого налога составит 15 процентов. Из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от 100 до 240 миллиардов долларов в год.