Власти захотели получить с нового налога десятки миллиардов рублей

Российский бюджет от введения наднационального нового цифрового налога будет получать десятки миллиардов рублей ежегодно, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

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«По нашим скромным прикидкам это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет», — отметил он. Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин сказал, что детальное описание модели цифрового налога для глобальных компаний в России может быть известно в ноябре.

Власти хотят брать с зарубежных IT-компании три процента с дохода, полученного от пользователей в России. Размер этого платежа стал ранее известен Forbes от источника в Минцифре. Эти деньги планируют направить на льготы для отечественных цифровых компаний. В европейских странах ставки по цифровому налогу варьируются в диапазоне от 1,5 процента (Польша) до 7,5 процента (Турция).

В июле более сотни стран одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций. 130 государств согласились на реформу, согласно которой минимальная ставка единого налога составит 15 процентов. Из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от 100 до 240 миллиардов долларов в год.