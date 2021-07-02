Более сотни стран согласились на налоговую реформу

Более сотни стран одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций, говорится на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
130 государств согласились на реформу, согласно которой минимальная ставка единого налога составит 15 процентов. Организация отмечает, что крупные транснациональные корпорации должны платить налоги там, где ведут деятельность и извлекают прибыль.
В ОЭСР добавили, что из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от 100 до 240 миллиардов долларов в год. Это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов, уверен генсек организации Матиас Корман. Чтобы система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы по введению минимального корпоративного налога абсурдны и приведут к сокращению инвестиций в странах Евросоюза. Также сообщалось, что Китай не готов согласиться на налоговую реформу.
Между тем президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину изучить возможности для увеличения налогов на международные корпорации. Он отметил, что нужно «поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы».