Более сотни стран согласились на налоговую реформу

Более сотни стран одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций, говорится на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

130 государств согласились на реформу, согласно которой минимальная ставка единого налога составит 15 процентов. Организация отмечает, что крупные транснациональные корпорации должны платить налоги там, где ведут деятельность и извлекают прибыль.

В ОЭСР добавили, что из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от 100 до 240 миллиардов долларов в год. Это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов, уверен генсек организации Матиас Корман. Чтобы система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы по введению минимального корпоративного налога абсурдны и приведут к сокращению инвестиций в странах Евросоюза. Также сообщалось, что Китай не готов согласиться на налоговую реформу.

Между тем президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину изучить возможности для увеличения налогов на международные корпорации. Он отметил, что нужно «поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы».