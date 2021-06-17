Путин призвал задуматься об увеличении налогов для корпораций

Президент России Владимир Путин поручит премьер-министру Михаилу Мишустину изучить возможности для увеличения налогов на международные корпорации. Об этом говорится на сайте Кремля.
Он призвал посмотреть на пример США, где задумываются над введением минимального корпоративного налога в 15 процентов. «Я, конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», — обратился президент к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову.
Ранее страны G7 утвердили размер налога на прибыль крупных компаний, он должен быть не менее 15 процентов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы по введению минимального корпоративного налога абсурдны и приведут к сокращению инвестиций в странах Евросоюза.
План столкнулся с критикой и со стороны специалистов, которые нашли в нем серьезные упущения и подсчитали, что в случае его реализации части бюджетного дохода лишится Великобритания.