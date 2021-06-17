Путин призвал задуматься об увеличении налогов для корпораций

Президент России Владимир Путин поручит премьер-министру Михаилу Мишустину изучить возможности для увеличения налогов на международные корпорации. Об этом говорится на сайте Кремля.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Он призвал посмотреть на пример США, где задумываются над введением минимального корпоративного налога в 15 процентов. «Я, конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», — обратился президент к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову.

Ранее страны G7 утвердили размер налога на прибыль крупных компаний, он должен быть не менее 15 процентов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планы по введению минимального корпоративного налога абсурдны и приведут к сокращению инвестиций в странах Евросоюза.

План столкнулся с критикой и со стороны специалистов, которые нашли в нем серьезные упущения и подсчитали, что в случае его реализации части бюджетного дохода лишится Великобритания.