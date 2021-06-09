«Большую семерку» уличили в ударе по европейской экономике

Планы по введению минимального корпоративного налога, с которыми выступает «Большая семерка», абсурдны и приведут к сокращению инвестиций в странах Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Bloomberg.

«Я нахожу абсурдным ситуацию, в которой какая бы то ни было мировая организация говорит нам, какие налоги должны или не должны быть в Венгрии», — заявил глава венгерского правительства на конференции в Будапеште.

Орбан указал, что низкий уровень корпоративного налога в Венгрии привлек в страну реальные инвестиции. Реализация любой инициативы по стандартизации корпоративного налогообложения займет годы, считает премьер, однако Венгрии, по его словам, нужно выступить с собственным планом, который позволит привлекать инвестиции в страну при любом развитии событий.

Критика Орбана направлена на план «Большой семерки» изменить систему налогообложения международных корпораций, введя минимальную ставку в 15 процентов и обязав компании платить налоги в странах, где они ведут продажи.

План уже столкнулся с критикой со стороны специалистов, которые нашли в нем серьезные упущения и подсчитали, что в случае реализации плана части бюджетного дохода лишится Британия.

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