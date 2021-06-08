Солидарность с G7 обернется для Британии потерей сотен миллионов долларов

Поддержанный Лондоном новый план «Большой семерки» (G7) по налогообложению международных компаний позволит американским IT-гигантам Google, Amazon и Facebook платить в Британии меньше налогов, чем сейчас. Об этом свидетельствуют подсчеты группы активистов TaxWatch, которые приводит The Guardian.

Исследование показало, что в результате нововведений британская казна может лишиться примерно 230 миллионов фунтов (около 325 миллионов долларов) в год, которые поступают от четырех крупных американских IT-компаний. Сейчас Facebook, Google, eBay и Amazon платят в бюджет Великобритании около 330 миллионов фунтов (порядка 466 миллионов долларов) в виде налога на цифровые услуги. Этот налог был введен в прошлом году как временная мера, пока договоренностей не удастся достичь на глобальном уровне.

При реализации плана «Большой семерки» налоговые отчисления указанных компаний в Британии снизятся до примерно 100 миллионов фунтов (141 миллион долларов). Исследование TaxWatch основывается на отчетности компаний за 2019 год — наиболее свежих доступных данных, а также на опубликованной официальной информации о договоренностях G7. «Похоже, это хорошая сделка для США, им удастся собирать больше налогов со своих международных компаний и защитить себя от их ухода в офшоры, выводя договоренности на глобальный уровень. Тот факт, что Facebook и Google в итоге будут платить меньше налогов в Британии по этой сделке, противоречив, думаю, от этого не уйти. Все это не для того затевалось», — заметил директор TaxWatch Джордж Тернер.

При этом источники сообщают, что Великобритания и страны Евросоюза продолжают обсуждать возможность сбора большей суммы налогов с американских цифровых компаний в преддверии следующего важного для проведения реформ события — саммита «Большой двадцатки».

Договоренностей об изменениях в налогообложении крупных корпораций страны G7 достигли 5 июня на встрече в Лондоне. Соглашение предполагает, что компании будут платить налоги на рынках, где ведут продажи. Также должен быть установлен минимальный уровень налога на прибыль крупных компаний — 15 процентов. Специалисты уже указывали, что в сделке G7 есть упущения, которые, к примеру, могут позволить уйти от новых выплат американской Amazon.