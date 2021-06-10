Китай приготовился к налоговому противостоянию с «Большой семеркой»

Китай не готов согласиться на введение минимальной ставки налога на прибыль корпораций, которое лоббируют страны «Большой семерки», пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами по этому вопросу.

Китай не входит в число стран G7, которые договорились об установлении минимального уровня налогообложения, однако является частью так называемой «Большой двадцатки». Министры этой группы государств должны встретиться в Венеции в следующем месяце, и предполагается, что они также достигнут предварительных договоренностей по налоговому вопросу.

Позиция Пекина остается основным препятствием для успеха этих переговоров, утверждает собеседник Bloomberg, знакомый с ходом дискуссии. Страна будет требовать исключений, которые не позволят достичь эффективной ставки в 15 процентов.

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Большинство компаний в Китае платит 25-процентный налог, однако определенные льготы для сектора высоких технологий предполагают ставку ниже 15 процентов. Пекин хочет сохранить эти льготы, которые считает ключевыми для экономического развития страны. Сейчас некоторые из высокотехнологичных компаний отдают гораздо меньше, чем 15 процентов, и Китай «может предложить пойти на исключения для этих секторов», говорит Ван Цзецай (Wang Zecai) из Китайской налоговой академии — исследовательского учреждения, связанного с министерством финансов страны.

Пекин считает высокотехнологичную сферу экономики важной для своих планов развития на следующие пять лет и старается сохранить темпы роста вопреки ограничениям, которые пытаются навязать США.

О своем несогласии с инициативой G7 уже заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что планы по введению минимального корпоративного налога абсурдны и приведут к сокращению инвестиций в странах Евросоюза.

Договоренностей о реформе налогообложения крупных корпораций представители «Большой семерки» достигли в начале июня. Помимо введения минимальной ставки в 15 процентов от прибыли, инициатива предполагает, что компании обяжут вносить свой вклад в формирование бюджета тех стран, где они осуществляют продажи.