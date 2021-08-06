Президент России Владимир Путин анонсировал повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2022 года. Его слова передает РИА Новости.

Новые правила вступят в силу с 1 января и коснутся металлургической промышленности, уточнил президент.

Ранее вероятность повышения НДПИ для металлургов, которое коснется и драгоценных металлов, обсуждали в правительстве как одно из предложений по «мобилизации доходов» федерального бюджета в период 2022-2024 годов. При этом в прошлом году НДПИ при добыче черных и цветных металлов вырос в 3,5 раза. В конце июня правительство также утвердило резкий рост пошлин на экспорт черных и цветных металлов до конца года.