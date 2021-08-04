Европа решила собрать денег с российских металлургов

Пошлины на импорт определенных видов холоднокатаной стали из России и Китая, которые Евросоюз ввел в действие в августе 2016 года, продолжат действовать неопределенный срок. Об этом рассказал источник РИА Новости в ЕС.

Действие ограничений должно было закончиться 5 августа 2021 года, однако собирать деньги с российских металлургов продолжат и после этой даты. Пошлины будут действовать до тех пор, пока Еврокомиссия не примет решение по поводу их возможной пролонгации. Обсуждение этих мер может затянуться на 15 месяцев.

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Если их продлят, то еще на пять лет. В обратном случае российским компаниям полностью компенсируют все пошлины, которые те уплатили в период после 5 августа.

Оценка действия пошлин на рынок Евросоюза проводится на основании запроса европейской ассоциации в сфере стали Eurofer, который подан в мае 2021 года. В нем выражается опасение, что если ограничительные меры убрать, то демпинг со стороны российских компаний возобновится, что приведет к ущербу для европейской промышленности.

Ранее давление на металлургов усилили российские власти. С 1 августа по 31 декабря 2021 года вступили в силу экспортные пошлины, с помощью которых правительство хочет забрать сверхдоходы компаний и остановить внутренний рост цен на их продукцию.

В следующем году, после завершения действия пошлин, им готовят повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который уже вырос в 2019-м.