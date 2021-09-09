«Нахлобучившие» государство металлурги взвинтили экспорт перед введением пошлин

Российские металлурги вывезли в два раза больше сырья перед введением пошлин

Экспорт черных металлов из России с января по июль 2021 года вырос на 18,3 процента по сравнению с аналогичными показателями прошлого года — до 27,9 миллиона тонн. В июле экспорт составил 7,1 миллиона тонн — на 94,2 процента больше, чем в июне. Об этом говорится в отчете Федеральной таможенной службы (ФТС).

Всего за первые семь месяцев 2021 года иностранные импортеры заплатили за российские черные металлы 17 миллиардов долларов, в июле — 5,1 миллиарда. Резкий рост экспортных поставок в июле совпал с решением правительства России ввести пошлины на вывоз продукции российских металлургических компаний с 1 августа.

В конце мая вице-премьер Андрей Белоусов обвинил российских металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей. По его словам, с начала пандемии металлургические компании сильно увеличили доходы за счет роста цен на внутреннем рынке. Он заявил, что полученные сверхприбыли металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов. Механизмом возврата средств стало введение таможенных пошлин на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря, благодаря которым бюджет получит около 113-114 миллиардов рублей.

Производитель алюминия «Русал» оценил потери от введения пошлин в сотни миллионов долларов. В компании предупредили, что производство некоторых видов продукции станет убыточным. Ряд заводов перестанет работать на полную мощность, что приведет к соответствующим последствиям, пояснили в «Русале».