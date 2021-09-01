Акции «Яндекса» подорожали до исторического максимума

Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали до 5653,2 рубля за штуку. Стоимость ценных бумаг обновила исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре 2020 года.

По состоянию на 11:12 мск акции «Яндекса» стоили 5606 рублей. Компания поднялась на восьмое место в России по уровню рыночной капитализации (этот показатель достиг 1,815 триллиона рублей).

Ранее сообщалось, что «Яндекс» полностью выкупит долю Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке» и в беспилотном подразделении. Стоимость сделки составит один миллиард долларов. В результате «Яндекс» окажется владельцем 100 процентов акций в этих сервисах.

Компания рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов. Uber и «Яндекс» после сделки продолжат вместе развивать в рамках «Яндекс.Такси» сервисы мобильности — такси, каршеринг и самокаты.