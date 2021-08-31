«Яндекс» выкупит часть доли Uber за миллиард долларов

«Яндекс» полностью выкупит долю Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке» и в беспилотном подразделении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Стоимость сделки составит один миллиард долларов. В результате «Яндекс» окажется владельцем 100 процентов акций в этих сервисах.

Компания выкупит у Uber часть акций (4,5 процента) совместного предприятия, доля «Яндекса» вырастет до 71 процента. Также «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов.

«В результате сделки Яндекс рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов», — отмечают в компании. Uber и «Яндекс» после сделки продолжат вместе развивать в рамках «Яндекс.Такси» сервисы мобильности — такси, каршеринг и самокаты.

Ранее сообщалось, что с 25 августа сервис «Яндекс. Такси» поднял стоимость поездок по всей России.