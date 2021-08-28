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«Яндекс» раскрыл возможную сумму затрат по делу о «колдунщиках»

Разбирательства в деле о могут обойтись «Яндексу» в 4,4 миллиарда рублей
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Компания «Яндекс» раскрыла возможную сумму возможную сумму затрат на разбирательства по делу о так называемых «колдунщиках», рассматриваемому Федеральной антимонопольной службой (ФАС) — она может составить составить 4,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете Yandex N.V. за второй квартал, передает РБК.

По подсчетам компании, на решение нормативно-правовых вопросов ей придется потратить примерно 4,377 миллиарда рублей (60,5 миллиона долларов). В эту сумму входит и административное дело о поисковой выдаче компании, рассматриваемое ФАС. Кроме того, еще 3,275 миллиарда рублей (45,2 миллиона долларов) могут пойти на другие юридические дела, связанные с трудоустройством, вопросами данных и конфиденциальности, требованиями о компенсации в связи с автомобильными авариями в сегменте такси, а также требованиями о расторжении контрактов, претензиями о нарушении авторских прав и прочими вопросами.

Как отмечает ТАСС, «Яндекс» не признал свою ответственность в отношении этих претензий и административных разбирательств. «Руководство не считает, что компания понесла вероятный материальный ущерб по причине любого из этих вопросов», — говорится в отчете.

В августе 2020 года ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и Avito, направили в ФАС жалобу, в которой обвинили «Яндекс» в злоупотреблении доминирующим положением. Их основная претензия заключалась в том, что «колдунщики», или обогащенные ответы, чаще всего оказываются выше в результатах поиска и позволяют пользователям удовлетворять свой запрос без перехода на другую страницу. Компании также утверждали, что попасть в такие блоки могут только сервисы «Яндекса», что приводит к потере трафика другими сайтами. В «Яндексе» в ответ заявляли, что такие блоки не имеют никаких преимуществ перед другими результатами поиска.

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