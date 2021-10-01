Акции крупнейшего застройщика России рухнули

Акции российского застройщика ГК «ПИК» обрушились почти на 11% на открытии торгов Мосбиржи

Акции крупнейшего российского застройщика ГК «ПИК» на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 1 октября, обрушились почти на 11 процентов после SPO (публичная продажа акций, принадлежащих акционерам). Цель операции — повышение ликвидности ценных бумаг. Полученные средства компания планировала потратить на частичный выкуп доли банка ВТБ в группе «ПИК», сокращение долгов и развитие бизнеса. Девелопер реализовал 28,45 миллиона акций на 36,285 миллиарда рублей (по 1275 рублей за штуку).

Стоимость акций упала с 1406 рублей накануне до 1249 рублей за штуку. На 10:20 акции торговались по 1274,5 рубля.

Рубль незначительно ослаб к основным мировым валютам к моменту открытия торгов. На 10:01 курс евро составил 84,47 рубля (плюс 0,24 рубля), курс доллара — 72,88 рубля (плюс 0,13 рубля).

Индекс Мосбиржи упал до 4077,99 пункта (минус 0,62 процента), индекс РТС — до 1764,64 пункта (минус 0,74 процента).

Стоимость нефти незначительно снизилась: декабрьские фьючерсы марки Brent торговались по 78,28 доллара за баррель (минус 0,04 процента), ноябрьские марки WTI — по 74,98 доллара (минус 0,07 процента).

