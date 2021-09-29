Рубль обогнал всех конкурентов

Рубль подорожал на 0,68 процента с 1 сентября фоне мирового энергетического кризиса, пишет Bloomberg. В сентябре рубль уже обогнал всех своих конкурентов — валюты других развивающихся стран — и к концу месяца может стать единственной валютой, подорожавшей по отношению к доллару.

Успех рубля обусловлен подорожанием ископаемого топлива, прежде всего газа, по всему миру. Этот фактор защитил российскую валюту от потрясений мирового рынка. «Главный фактор — рост цен на нефть и газ, который, вероятно, продолжится до конца года, и если не начнутся разговоры о новых санкциях, рубль должен быть еще дороже», — считает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Эксперт предполагает, что в октябре курс рубля достигнет 71 единицы за доллар.

В топ-3 вошли также гонконгский доллар с просадкой в 0,08 процента и китайский юань, за месяц упавший на 0,1 процента. Самыми слабыми валютами в десятке оказались сингапурский доллар (минус 0,943 процента), перуанский соль (минус 0,945 процента) и мексиканское песо (минус 1,12 процента).

На момент публикации доллар торгуется по 72,74 рубля. В то же время нефть начала терять в цене после установленных накануне рекордов за последние несколько лет — баррель Brent стоит 77,97 доллара (минус 0,5 процента).

