Аналитик назвала главные осенние угрозы для рубля

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм» назвала главные угрозы для рубля осенью 2021 года. Несмотря на то, что для российской валюты ситуация складывается благоприятно, есть факторы, которые могут ее ослабить.

По словам эксперта, в первую очередь это санкции США по операциям с российским государственным долгом. «Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля», — пояснила специалист.

Также рубль и другие валюты развивающихся стран могут испытать давление в силу укрепления доллара, к чему есть предпосылки, в частности ожидание решения ФРС о сворачивании программы количественного смягчения в США. Она может завершиться к 2022 году.

Поддержку российской валюте оказывает ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, в частности повышение регулятором ключевой ставки. Зайцева не исключила, что в октябре она может вырасти до семи процентов, а в декабре при сохранении темпов инфляции до 7,25 процента.

Также благоприятствует рублю ситуация на нефтяном рынке, поскольку в Мексиканском заливе из-за удара стихии снизилась добыча, а страны ОПЕК+ отстают от запланированного графика. Таким образом, дефицит предложения поддержит рост цен на нефть.

Ранее Палата представителей США одобрила положение о продлении запрета на покупку или продажу американцами вновь выпущенных суверенных долговых обязательств России на вторичных рынках, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США.

