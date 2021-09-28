Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок во вторник, 28 сентября, закрылся падением основных биржевых индексов вместе со снижением нефтяных котировок. По итогам торгов Московской биржи индекс Мосбиржи упал на 0,39 процента до 4065,46 пункта, индекс РТС — до 1756,26 пункта (минус 1,01 процента). Несмотря на падение по окончании дня, в ходе дневных торгов индекс Мосбиржи вырос до 4112,31 пункта и обновил исторический максимум.

Курс доллара на 18:40 московского времени вырос до 72,89 рубля (плюс 0,35 рубля), курс евро — до 85,19 рубля (плюс 0,31 рубля). Стоимость нефти марки Brent упала на 0,94 процента до 77,98 доллара за баррель, марки WTI — на 0,82 процента до 74,83 доллара.

Днем нефть дорожала, ноябрьские фьючерсы Brent превысили 80 долларов впервые с октября 2018 года. На этих новостях акции российских нефтегазовых компаний установили рекорды. Ценные бумаги «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» обновили исторические максимумы, подорожав до 639,9 рубля, 7141,5 рубля и 484,6 рубля за штуку соответственно.

Лидером роста «голубых фишек» стал «Сургутнефтегаз» — плюс 1,27 процента, до 33 960 рубля за штуку, аутсайдером — TCS Group — 6216 рубля (минус 3,62 процента).