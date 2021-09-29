Рубль сохранил позиции к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Курс рубля на открытии торгов Московской биржи в среду, 29 сентября, демонстрирует незначительную динамику, сохраняя позиции. По состоянию на 10:01, доллар торгуется по 72,78 рубля (плюс 0,01 рубля), евро — по 85 рублей (плюс 0,02 рубля).

Индекс Мосбиржи упал на 0,47 процента, до 4047,96 пункта, индекс РТС — на 0,24 процента, до 1752,06 пункта.

Нефть начала дешеветь после установленных накануне максимумов за последние несколько лет. Нефть марки Brent торгуется по 77,06 доллара за баррель (минус 1,65 процента), марки WTI — по 73,89 доллара (минус 1,86 процента).

Американские фондовые индексы резко упали по итогам вторника, 28 сентября. Dow Jones потерял 1,63 процента, S&P 500 — 2,04 процента, Russel 2000 — 2,29 процента. Сильнее всего пострадал Nasdaq, потерявший сразу 2,83 процента. Падение произошло на фоне опасений инвесторов о сворачивании Федеральной резервной системой (ФРС) США программы помощи экономике (стимулирование) и повышении процентной ставки.

