Рубль единственный из мировых валют укрепил позиции к доллару

Российский рубль стал единственной основной мировой валютой, укрепившейся к доллару, тогда как некоторые валюты подешевели более чем на пять процентов. Об этом РИА Новости рассказал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Он отметил, что валюты развитых рынков подешевели к доллару на один-два процента, а на отдельных развивающихся рынках — на пять процентов (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат), а на некоторых даже на семь процентов (турецкая лира).

По мнению эксперта, такая сильная динамика рубля обусловлена повышением ключевой ставки Банком России и притоком средств иностранцев в облигации федерального займа (ОФЗ), который составил 110 миллиардов рублей только за сентябрь.

Попов подчеркнул, что в октябре ожидается, что рублю продолжит показывать опережающую динамику. Финансист обратил внимание, что Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов. Это будут вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля.

По прогнозам аналитика, доллар может глобально ослабнуть при разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях, считает Попов, у рубля есть шансы укрепиться до 71 рубля за доллар.

Ранее экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич назвал лучшее время для покупки валюты. Он считает, что ее стоит покупать постепенно. Эксперт пояснил, что, как правило, в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. Эксперт пояснил, что в этот период рубль, спрос на который растет, укрепляется.

