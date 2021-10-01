Экономика
 
Последние новости
Россиянам рассказали о неожиданно изменившихся первых симптомах коронавируса
Правозащитница рассказала о длительной угрозе для девочек из-за действий талибов
Европа отложила торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
Иммунолог предупредил о «потомках» индийского штамма коронавируса
Отозванный после скандала с контрактом на подлодки посол Франции вернулся в США
Женщины из Киргизии устроили массовую драку в Москве 
В Роспотребнадзоре сообщили об особенностях вакцинации пожилых людей
Крупный инвестор нарушил обещания по спасению планеты
При ремонте в стене нашли ящик с золотыми монетами на 80 миллионов рублей
Новости партнеров

Рубль единственный из мировых валют укрепил позиции к доллару

Финансист Попов: рубль стал единственной основной мировой валютой, укрепившейся к доллару
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский рубль стал единственной основной мировой валютой, укрепившейся к доллару, тогда как некоторые валюты подешевели более чем на пять процентов. Об этом РИА Новости рассказал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Он отметил, что валюты развитых рынков подешевели к доллару на один-два процента, а на отдельных развивающихся рынках — на пять процентов (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат), а на некоторых даже на семь процентов (турецкая лира).

По мнению эксперта, такая сильная динамика рубля обусловлена повышением ключевой ставки Банком России и притоком средств иностранцев в облигации федерального займа (ОФЗ), который составил 110 миллиардов рублей только за сентябрь.

Попов подчеркнул, что в октябре ожидается, что рублю продолжит показывать опережающую динамику. Финансист обратил внимание, что Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка 24 миллиардов долларов. Это будут вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля.

По прогнозам аналитика, доллар может глобально ослабнуть при разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях, считает Попов, у рубля есть шансы укрепиться до 71 рубля за доллар.

Ранее экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич назвал лучшее время для покупки валюты. Он считает, что ее стоит покупать постепенно. Эксперт пояснил, что, как правило, в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. Эксперт пояснил, что в этот период рубль, спрос на который растет, укрепляется.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Финансист рассказал о валютах с высоким потенциалом роста
Рубль закрепился среди 20 самых популярных валют
Европейская страна назвала слабую валюту преимуществом для экономики
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
16:3015 сентября

Названа предельная цена за газ в Европе

05:2730 сентября

Россиянам рассказали о единовременной выплате части пенсионных накоплений

03:3430 сентября

Rolls-Royce назвал срок полного перехода на электрокары

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
03:0430 сентября

Высокие цены на газ в Британии запустили волну банкротств

02:0130 сентября

Alibaba перестанет помогать добытчикам криптовалют

01:3130 сентября

Страдающим от дефицита британцам пообещали вернуть бензин

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
00:5030 сентября

В России предложили ввести новые выплаты для семей

00:3330 сентября

Маск пожаловался на предвзятость к Tesla со стороны властей США

20:5929 сентября

Российским пенсионерам рассказали о единовременных выплатах

Россия
Отец поступившей в МГУ в девять лет россиянки рассказал об угрозах отчисления
Оценено предложение Счетной палаты сделать детские выплаты к школе ежегодными
Что изменится в жизни россиян в октябре.
Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
Глава Лиги безопасного интернета предложила построить школы на штраф Facebook
«Надо было погибать там»
Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
Таксист отказался везти Гогена Солнцева домой из-за его национальности
«Врачи не верили, что выживу»
Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
Все материалы
Мир
Дефицит демократии.
В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?
«Меркель оставляет после себя бедлам»
В бундестаг идут пророссийские националисты. Как изменится Германия после выборов?
«Ислам станет игрушкой в руках террористов»
Что происходит в Афганистане спустя месяц после прихода талибов к власти
Ангела Меркель«Устала от власти и от народа»
Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
Все материалы
Бывший СССР
Колесникова рассказала об отношении к своему тюремному сроку
Колесникова объяснила свой танец в суде
«Пара метких выстрелов, и получили бы другой расклад»
30 лет назад СССР еще можно было спасти. Почему этого не произошло?
На Украине назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского
Лишь бы не было страны.
30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?
На Украине призвали в отношениях с Венгрией «не путать грешное с праведным»
На Украине совершено покушение на советника Владимира Зеленского.
Его автомобиль расстреляли из автоматов
Все материалы
Экономика
Энергетический кризис ударил по экономике Китая
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Джеймс Бонд спас одну из крупнейших сетей кинотеатров
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с наличными
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
Руководителей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» признали виновными в гибели людей
Илья Сачков«Легко назначать шпионами»
Основателя Group-IB обвинили в госизмене. Почему таких дел в России становится все больше?
Предполагаемый убийца студенток в Гае скрылся на машине
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший судья сравнил рост числа дел по госизмене в России с 30-ми годами в СССР
«Видеть цель, не замечать препятствий»
Какие испытания проходят бойцы российского спецназа, чтобы попасть в его элиту
Появилось видео ФСБ с поимкой готовившего теракт во Владивостоке неонациста
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта загадка следов животных в австралийских кварцитах
В Samsung придумали способ копировать человеческий мозг.
Как искусственный интеллект изменит технологии будущего?
Украина сорвала программу по замене советских внедорожников
Партнерский материал
Рассеянный склероз.
Что общего с забывчивостью?
В США оценили российскую «Царь-пушку»
В Китае создали дрон с суточной автономностью
Советская контратака в деревне, Западный фронт, октябрь 1941 года«Катастрофы можно было избежать»
Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом
Все материалы
Спорт
Александр Сизоненко (справа)Русский Гулливер.
Советский баскетболист-гигант был известен на весь мир. Почему он умер в забвении и нищете?
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Все материалы
Культура
В Москве прошло прощание с киноведом Кириллом Разлоговым
Встали и пошли.
Нашествие зомби, грызня миллиардеров и борьба матери-одиночки в лучших сериалах октября
Эминем открыл свой ресторан в Детройте
Большой кусь.
В прокат вышел «Веном 2». Что сделало его лучше супергеройских фильмов Marvel?
Устроившего стрельбу на Красной площади акциониста проверят на вменяемость
Бог из машины.
В прокат выходит фильм «Титан» о забеременевшей от автомобиля убийце. Почему он победил в Каннах?
Директор Моргенштерна раскрыл подробности о заработке артистов
Все материалы
Интернет и СМИ
Дуров заявил о давлении на Telegram из-за бота «Умного голосования»
Российская IT-сфера получила поддержку государства.
Что это значит для граждан и готовы ли они к цифровому скачку?
Стали известны подробности обысков в квартире главреда The Insider
«Это сводит меня с ума»
Блогерша делает макияж и рассказывает о каннибалах и расчленителях. Почему это смотрят миллионы?
NtechLab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае
«У нас были цели в России»
Хакеры из Ирана слили данные сотен тысяч россиян. Кто они и почему их ненавидят США?
Главреда The Insider объявили в розыск
Все материалы
Ценности
17-летняя дочь Хайди Клум снялась в прозрачном платье для обложки журнала
Асиф Али Зардари и Беназир Бхутто«Я хотела бы унять боль»
Как женщина впервые стала премьером Пакистана, настроила против себя полстраны и была убита
Меган Маркл вернулась к образу голливудской звезды
Девушка увеличила грудь и разбогатела на продаже голых фото назло одноклассникам
«Мой самый большой ужас»
Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
Москвички отказались от каблуков
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
107-летняя женщина назвала секрет долголетия
«Казалось, что у меня удлиняется лоб»
Москвич отказался от еды, сутками не спал и пил только чай. Как это его изменило?
Пара женилась, развелась и вновь женилась ради спасения отношений
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.
Как их дерзкий план превратился в комедию?
Мужчина зашел в газетный киоск и разбогател на 10 миллионов рублей
Немецкий криминальный сериал «4 квартала» о ливанской мафии в БерлинеСемья обокрала музей на миллиард евро.
Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
38-летний отец четырех детей отказался от прививки и умер от COVID-19
Все материалы
Honda будет строить ракеты и роботов-аватаров для лунных баз
Семья в шоке: самые дикие минивэны
Porsche, которого не было, «формульный» Renault и другие безумные однообъемники
Редкий Volkswagen Polo с разноцветным кузовом выставили на продажу в России
Восемь необычных внедорожников, о которых вы могли не знать
Они были до Urus и Bentayga
Jeep представил новый Grand Cherokee
Понаехали: Toyota Tundra и другие «неамериканские» пикапы в Штатах
Эти модели разработали специально для Северной Америки
Первый электрический Rolls-Royce получил имя Spectre
Все материалы
Среда обитания
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Контрасты тут поражают»
Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Мы рады быть частью истории»
Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
Ставшие историей.
За что россияне полюбили заброшенные маяки, усадьбы и аулы-призраки?
Россиянин рассказал о находках на месте бывшего моря в Тверской области
В Челябинске разрешили арендовать 115-летний объект культурного наследия
Все материалы