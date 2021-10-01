Россиянам назвали лучшее время для покупки валюты

Экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич назвал лучшее время для покупки валюты в беседе с агентством «Прайм».

«С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом имеет смысл покупать валюту постепенно», — отметил он.

По словам Петроневича, как правило, в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы иметь возможность заплатить налоги. Эксперт пояснил, что в этот период рубль, спрос на который растет, укрепляется. Он подчеркнул, что если не вмешаются другие факторы, в это время курс может оказаться выгоднее обычного.

Экономист добавил, что в настоящее время активная фаза сентябрьского налогового периода позади, в связи с этим курсы могут несколько скорректироваться в пользу рубля.

Ранее рубль закрепился среди 20 самых популярных валют — в этом рейтинге он остается второй месяц подряд. В августе доля российской валюты в международных расчетах составила 0,18 процента — в последний раз такое было в феврале 2015 года.