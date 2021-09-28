Финансист рассказал о валютах с высоким потенциалом роста

Швейцарский франк, чешская крона, а также новозеландский доллар являются валютами с высоким потенциалом роста, заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский в беседе с агенством «Прайм».

По его словам, росту этих валют способствует устойчивое развитие экономик этих стран, а также хороший инвестиционный климат. Кроме того, потенциал роста есть у израильского шекеля, южнокорейской воны и дирхама ОАЭ.

Казанский считает сомнительными в краткосрочном плане перспективы американского доллара, а также евро. Он связывает это с низкими процентными ставками по этим валютам и неясности будущего программы количественного смягчения в США.

Ранее рубль закрепился среди 20 самых популярных валют — в этом рейтинге он остается второй месяц подряд. В августе доля российской валюты в международных расчетах составила 0,18 процента — в последний раз такое было в феврале 2015 года.

