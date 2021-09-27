Курс доллара упал

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник, 27 сентября, незначительно упал. На 10:01 он составляет 72,61 рубля (минус 0,11 рубля), курс евро — 85,02 рубля (минус 0,22 рубля).

Индекс Мосбиржи вырос на 0,97 процента до 4076,5 пункта, индекс РТС — на 0,2 процента до 1768,6 пункта.

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent продолжают дорожать и теперь стоят 78,22 доллара за баррель (плюс, 1,22 процента). Ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI торгуются по 74,92 доллара (плюс 1,27 процента). Стоимость Brent 27 сентября подскочила до 79,5 долларов впервые с мая 2018 года на фоне высокого спроса на топливо и сокращения запасов нефти в США до трехлетнего минимума из-за низкого уровня добычи в Мексиканском заливе после двух ураганов.

С 27 сентября Мосбиржа запустит торговлю иностранными акциями в долларах. Сейчас на площадке доступны 280 бумаг зарубежных компаний, но они торгуются только в рублях. Инвесторы смогут покупать ценные бумаги в рублях, а продавать в валюте.