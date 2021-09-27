Цена нефти подскочила

Стоимость нефти марки Brent подскочила до 79 долларов за баррель, цена оказалась максимальной с ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Фьючерсы с поставкой в ноябре увеличились на 1,2 процента, до 79,03 доллара, в декабре — на 1,14 процента, до 78,11 доллара. Цена марки WTI также растет: на торгах нефть прибавила 1,3 процента и стоит 75 долларов за бочку.

Сейчас цены растут на фоне роста спроса на топливо и сокращения запасов нефти в США до минимума за три года, поскольку добыча в Мексиканском заливе остается низкой после двух ураганов. Ранее в сентябре стоимость нефти стабильно росла после долгого периода неопределенности, вызванного пандемией коронавируса.