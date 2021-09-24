Рубль сохранил позиции к доллару

Курс рубля перед закрытием основной сессии Московской биржи в пятницу, 24 сентября, демонстрирует незначительную динамику. По данным на 18:35, доллар торгуется на уровне 72,86 рубля (плюс 0,04 рубля), курс евро немного упал — 85,31 рубля (минус 0,19 рубля).

Тем самым курс рубля сохранил позиции к доллару. Индекс Мосбиржи упал на 0,34 процента, до 4038,23 пункта, индекс РТС — на 0,32 процента, до 1747,56 пункта.

Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются по 77,68 доллара за баррель (плюс 0,56 процента), нефти марки WTI — по 73,64 доллара (плюс 0,46 процента).

Акции компании «Новатэк» упали после ареста в США заместителя председателя компании Марка Джитвэя 23 сентября. Топ-менеджер обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Компания заявила, что инцидент не повлияет на ее деятельность. Несмотря на это, ценные бумаги газового гиганта продолжили дешеветь. С вечера 23 сентября акции «Новатэка» потеряли в цене 8,2 процента с 1984 до 1820 рублей, но ближе к закрытию основных торгов резко пошли вверх и немного отыграли падение. Пл состоянию на 18:35 они торговались по 1870 рублей за штуку.

Стоимость акций другого крупного игрока российского нефтегазового рынка — «Роснефти» — установила рекорд, достигнув 608,6 рубля за штуку. С начала недели акции компании стремительно росли, подорожав на более чем 8 процентов. На 18:35 акция стоит 608,3 рубля.

Центральный банк Китая ввел полный запрет на использование криптовалюты, что привело к их обвалу. Курс биткоина падал на пике на 9,3 процента, до 40 908 долларов, курс Ethereum — на 13,89 процента, до 2750 долларов. По данным на 18:50 биткоин торгуется по 41 994 доллара, Ethereum — по 2870 долларов. Китайский регулятор объяснил свое решение ростом числа нарушений экономического порядка из-за торговли виртуальной валютой.



