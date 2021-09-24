Курс биткоина рухнул на 9,3 процента после решения Центрального банка Китая запретить все транзакции, связанные с криптовалютой. По данным торгов, пик обвала пришелся на 14:18, когда криптовалюта стоила 40 908 долларов.

По данным на 14:50 по московскому времени, биткоин торгуется по 41 660 долларов за штуку. Стоимость другой популярной криптовалюты Ethereum обвалилась на пике на 13,89 процента до 2750 долларов. На 14:50 она стоит 2838 доллара.

Народный банк Китая (НБК) 24 сентября объявил, что криптовалюты не должны находиться в обращении вместе с традиционными валютами. НБК предупредил о запрете финансовым учреждениям, платежным системам и интернет-фирмам содействовать торговле криптовалютой и пообещал решительно пресекать спекуляции виртуальной валютой для защиты собственности людей и поддержания финансового порядка.

В середине июля один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли прогнозировал запрет криптовалюты в стране. По его мнению, китайские власти объявили войну биткоину, поскольку не хотят иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Ли посоветовал майнерам продать свое оборудование, иначе вскоре оно сильно подешевеет.