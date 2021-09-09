В будущем биткоина усомнились

Глава центрального банка Швеции Стефан Ингвес сравнил покупку и продажу биткоинов с торговлей почтовыми марками. Как сообщает Bloomberg, он усомнился в жизнеспособности валюты без поддержки правительства.

«Частные средства обычно обваливаются рано или поздно, — заявил Ингвес. — Конечно, вы можете разбогатеть на торговле биткоинами, но это то же самое, что торговать марками».

Биткоин получил поддержку таких людей, как генеральный директор Tesla Илон Маск и инвестор Кэти Вуд из Ark Investment Management. Однако некоторые финансисты сомневаются в будущем криптовалюты и сравнивают ее с «тюльпановым пузырем» XVII века, когда в Европе луковицы цветов продавались на аукционах и биржах. По словам члена управляющего совета Европейского центрального банка Гибриела Махлуфа, криптовалютные инвесторы должны быть готовы «потерять все свои деньги». С банкирами согласен и бывший президент США Дональд Трамп, который назвал вложения в криптовалюту «потенциальной катастрофой».

Скептично к биткоину относится и Народный банк Китая (НБК). Регулятор призвал граждан держаться подальше от криптовалюты, операции с которой назвал спекуляциями. По мнению центрального банка Китая, у биткоинов нет реальной стоимости, потому что они не признаны платежным средством. В некоторых провинциях страны майнинг запрещен, и список регионов, в которых нельзя добывать криптомонеты, продолжает расширяться.

Тем не менее виртуальная валюта становится все более популярной. В июне Сальвадор объявил, что станет первой страной, признавшей биткоин в качестве законного платежного средства. С помощью криптомонет можно будет оплатить покупки в магазинах или налоги. После того, как 7 сентября Сальвадор начал закупать биткоин, его курс упал почти на десять процентов до 46,8 тысяч долларов. На момент публикации курс самой популярной криптовалюты составляет 47 тысяч долларов.